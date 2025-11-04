Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус высказался о предстоящем матче между «ПСЖ» и «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Встретятся две ведущие европейские команды. У обоих клубов отличные составы, но у "ПСЖ" нет ни Кейна, ни Олисе, ни Киммиха, ни Нойера.

Французская команда пока играет исключительно хорошо в Лиге чемпионов, но они уже потеряли очки и проиграли матч в Лиге 1. "Бавария" — отлаженный механизм, они в отличной форме. Поэтому я считаю, что парижане не фавориты. Предсказываю победу "Баварии" со счётом 2:1», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

«Бавария» и «ПСЖ» сыграют между собой сегодня, 4 ноября. Начало игры запланировано на 23:00 мск.