Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, чего ждет от игры 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с азербайджанским «Карабахом».

Энцо Мареска globallookpress.com

«Это будет тяжёлая игра по разным причинам... Как команда они очень хороши, они обыграли "Бенфику" и "Копенгаген", и это очень сильная команда благодаря своему прессингу. Они много лет работают с одним и тем же тренером. Дома они играют ещё лучше. Это будет сложный матч, — сказал Мареска на предматчевой пресс-конференции.

Команды между собой проведут встречу 5 ноября в 20:45 (мск). После трех матчей у "Челси" и "Карабаха" по 6 очков.