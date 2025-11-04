Центральный полузащитник «Сочи» Александр Коваленко собирается выступать за сборную Армению.

Александр Коваленко globallookpress.com

По данным РИА «Новости» со ссылкой на свои источники, 22-летний хавбек готов сменить российское спортивное гражданство на армянское, где родились его предки.

Сейчас идут переговоры на эту тему. В случае положительного решения, уже в в этом году Коваленко может дебютировать в составе сборной Армении.

На счету полузащитника есть две игры в составе сборной России в 2022 году в товарищеских матчах. До «Сочи» Коваленко выступал за «Оренбург», «Крылья Советов», «Сочи» и «Зенит», где стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России.