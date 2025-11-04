«Барселона» заинтересована в подписании одного из самых востребованных нападающих современного футбола — форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. По информации El Nacional, каталонский клуб намерен попытаться осуществить трансфер летом 2026 года.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Сообщается, что «Барселона» готова предложить необычный формат сделки. В нее планируется включить атакующего полузащитника Даниэля Ольмо, а также крупную сумму денег. Отмечается, что Хосеп Гвардиола давно проявляет интерес к Ольмо и высоко оценивает его способности.

Ольмо является воспитанником «Барселоны», а в основной команде выступает с 2024 года. 27-летний полузащитник провел 50 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и сделав 9 результативных передач. Его контракт действует до 2030 года.

Контракт 25-летнего Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до 2034 года.