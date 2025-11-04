Легендарный итальянский полузащитник Роберто Донадони получил тренерское назначение в клуб Серии В.
62-летний специалист стал наставником «Специи» и заключил контракт до конца этого года.
Лучшие годы игровой карьеры Донадони провел в «Милане» Арриго Сакки, с которым выигрывал ЛЧ и Серию А.
После окончания игровой карьеры он возглавлял сборную Италии (2006-2008), «Ливорно», «Наполи», «Кальяри», «Парму» и «Болонью».
В 2020 году Донадони покинул китайский «Шэньчжэнь» и с тех пор оставался безработным. Сейчас «Специя» идет на 19-й строчке в Серии В с 7 очками после 11 туров.