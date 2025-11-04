Легендарный итальянский полузащитник Роберто Донадони получил тренерское назначение в клуб Серии В.

Роберто Донадони
Роберто Донадони globallookpress.com

62-летний специалист стал наставником «Специи» и заключил контракт до конца этого года.

Лучшие годы игровой карьеры Донадони провел в «Милане» Арриго Сакки, с которым выигрывал ЛЧ и Серию А.

После окончания игровой карьеры он возглавлял сборную Италии (2006-2008), «Ливорно», «Наполи», «Кальяри», «Парму» и «Болонью».

В 2020 году Донадони покинул китайский «Шэньчжэнь» и с тех пор оставался безработным.  Сейчас «Специя» идет на 19-й строчке в Серии В с 7 очками после 11 туров.