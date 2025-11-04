В 2020 году Донадони покинул китайский «Шэньчжэнь» и с тех пор оставался безработным. Сейчас «Специя» идет на 19-й строчке в Серии В с 7 очками после 11 туров.

После окончания игровой карьеры он возглавлял сборную Италии (2006-2008), «Ливорно», «Наполи», «Кальяри», «Парму» и «Болонью».

Лучшие годы игровой карьеры Донадони провел в «Милане» Арриго Сакки, с которым выигрывал ЛЧ и Серию А.

62-летний специалист стал наставником «Специи» и заключил контракт до конца этого года.

Легендарный итальянский полузащитник Роберто Донадони получил тренерское назначение в клуб Серии В.

2.30

Прогнозы•Завтра 23:00 «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставка «Шмели» вновь забьют много голов?

Футбол•Сегодня 14:32 Две ноги — одно оружие: почему Дембеле — нападающий будущего

Футбол•Сегодня 12:59 Действующий чемпион ЛЧ против лучшей команды Европы: как Кейн и Компани превратили «Баварию» в главную угрозу для амбиций «ПСЖ»

Футбол•Сегодня 08:01 Николай Писарев: Сегодня «Краснодар» — главный претендент на «золото»

Футбол•Вчера 23:17 Трансферный дайджест. 27 октября — 3 ноября

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 08:00 Без торгов и сюрпризов: «Матч ТВ» будет показывать РПЛ до 2030 года

Футбол•01/11/2025 16:37 Леверкузенский парадокс: как увольнение тен Хага помогло «Байеру» начать новую жизнь

Футбол•01/11/2025 14:45 Хаби Алонсо меняет правила: лидеры и жертвы новой эпохи «Реала»

Футбол•01/11/2025 12:13 Семь столпов Аморима: без них уже невозможно представить «Манчестер Юнайтед»

Футбол•01/11/2025 10:25 «Ноль амбиций»: как «Селтик» превратился в клуб с токсичной атмосферой

Выбор читателей

Теннис•29/10/2025 16:46 Теннисная Золушка из Монако: как Вашеро прошел путь из ниоткуда в топ-40

Футбол•29/10/2025 10:02 «Ман Сити» в плену Холанна: почему команда Гвардиолы рискует остаться без титула

Футбол•02/11/2025 23:16 «Краснодар» чуть не подарил ничью «Спартаку»: чемпиону пришлось отбиваться после двух удалений

Футбол•31/10/2025 16:45 Умный — не значит волшебник: Спаллетти сделает «Ювентус» лучше, но не спасет его в одиночку

Футбол•29/10/2025 14:09 Спираль ошибок: как «Ювентус» сам загнал себя в кризис

Самое интересное

Футбол•13/10/2025 11:45 Протест ради результата. Как немецкие болельщики отменили футбол по понедельникам

Футбол•11/10/2025 16:38 У Месси появился достойный наследник. Аргентина может спать спокойно

Футбол•10/10/2025 12:48 Последний вздох Суперлиги: как УЕФА окончательно добил дерзкий проект

Футбол•10/10/2025 16:06 Эффект после «Юнайтед»: как Хёйлунн, Рашфорд и другие засияли вдали от Манчестера