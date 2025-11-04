Главный тренер «Арсенала»﻿ Микель Артета выразил недовольство назначением даты матча Кубка английской лиги против «Кристал Пэлас»﻿, запланированного на 23 декабря.

«Надеюсь, что наш матч АПЛ перенесут, потому что играть через два дня... Эта дата не имеет смысла. Мы должны определить дату. Уверен, что дату нашего матча в АПЛ изменят. У нас травмированы семь футболистов. Не знаю, о какой глубине состава мы говорим. Нам не хватает многих игроков. Если мы продолжим играть каждые три дня... Мы хотим уважения», — сказал Артета Sky Sports.

Перед этим 21 декабря «канониры» сыграют в АПЛ﻿ против «Эвертона»﻿, а 27 декабря — с «Брайтоном»﻿.