Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Хаби Алонсо — главный тренер «Реала» globallookpress.com

«Это классика и важный матч в европейском футболе. Многие уже ощутили атмосферу на "Энфилде".

Бывают моменты в матчах, когда кажется, что этот стадион ревёт, и игроки хозяев получают позитивную энергию, однако у нас есть футболисты с большим опытом, которые отлично реагируют на напряжённую обстановку и становятся ещё более мотивированы. Очень в них верю.

Психологическая подготовка к этим матчам важна, и завтра решающее значение будут иметь как футбольные навыки, так и характер», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится завтра, 4-го ноября в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.