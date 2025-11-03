По информации Diario Sport, «Барселона» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» о полном выкупе контракта нападающего Маркуса Рашфорда, который сейчас выступает за каталонцев на правах аренды.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Как утверждает источник, клуб рассчитывает, что 28-летний форвард согласится на уменьшение текущей зарплаты — сейчас она составляет примерно 370 тысяч евро в неделю. Взамен игроку готовы предложить долгосрочный контракт и стабильную роль в команде.

Аренда рассчитана до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне 2025/26 Рашфорд провел 14 матчей, забив 6 голов и сделав 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.