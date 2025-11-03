Московский «Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Краснодара» в матче 14-го тура РПЛ. Столичный клуб уступил со счетом 1:2.

«Обидное поражение в Краснодаре. Тяжелый вечер. Хочется его поскорее проанализировать и забыть. Спасибо вам за поддержку, красно‑белые. Очень много наших болельщиков было на матче в Краснодаре. Заполнили гостевой сектор и верили в команду до последней минуты. Лучшие болельщики в мире», — говорится в заявлении «Спартака».

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 22 очками, уступая лидирующему «Краснодару» десять очков. Следующий матч «красно‑белые» проведут 9 ноября на выезде с «Ахматом».