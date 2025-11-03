Хавбек московского «Динамо» Бителло отреагировал на возможность получения российского гражданства.

Бителло
Бителло globallookpress.com

В сентябре 25-летний бразилец продлил контракт с московским клубом до июня 2031 года.

«Пока что я только продлил контракт.  Могу поговорить со своими представителями.  Но все это постепенно.  Нужно посмотреть, появится ли такая возможность.  Если да, то мне нужно все обдумать, оценить ситуацию в целом, но это зависит не только от меня.  Я доволен, я хорошо освоился.  Мне нравится атмосфера, все здесь.  У меня никогда не было никаких проблем.  Конечно, сейчас меня не радуют результаты нашей команды, мы занимаем не свое место в турнирной таблице, нужно продолжать работать», — цитирует футболиста ТАСС.

Бителло играет за московское «Динамо» с 2023 года.