Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о ситуации с попыткой похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, с которым он дружит.

Станислав Агкацев globallookpress.com

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные пытались затолкать игрока в автомобиль, чтобы вымогать деньги.  Мостовому удалось вырваться, а позже подозреваемые были задержаны.

«О произошедшем с Андреем я узнал только из новостей.  Он мне сам ничего не рассказывал.  Проснулся утром, сразу ему позвонил.  Он ответил и сказал, что всё в порядке.  Слава богу, что всё обошлось», — сказал Агкацев «Чемпионату».