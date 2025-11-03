Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о ситуации с попыткой похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, с которым он дружит.

Станислав Агкацев globallookpress.com

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные пытались затолкать игрока в автомобиль, чтобы вымогать деньги. Мостовому удалось вырваться, а позже подозреваемые были задержаны.

«О произошедшем с Андреем я узнал только из новостей. Он мне сам ничего не рассказывал. Проснулся утром, сразу ему позвонил. Он ответил и сказал, что всё в порядке. Слава богу, что всё обошлось», — сказал Агкацев «Чемпионату».