В пресс-службе «Реал Сосьедад»﻿ сообщили о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна после его обратной замены в матче 11-го тура Ла Лиги против «Атлетика»﻿.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Обратная замена в матче против "Атлетика" была мерой предосторожности, у тренера оставалось последнее окно для перестановок, а матч в тот момент был очень напряженным. Не о чем беспокоиться», — приводит слова пресс-службы «СЭ».

Захарян вышел на поле на 41-й минуте, заменив Андера Барренечеа, но покинул игру на 81-й минуте из-за возможных болей в задней поверхности бедра. Российский полузащитник выступает за клуб с лета 2023 года, а его контракт рассчитан до июня 2029-го.