Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Очень рад, это была одна из важнейших игр, которая определяла наше будущее, куда мы пойдём — наверх для самоутверждения бороться или же в середину таблицы. Честно, меня удивило качество игры в первом тайме, удивило в положительную сторону, что бывает очень редко. Я всегда уверен в своих футболистах, но то, что будет создано столько моментов с крепким, дисциплинированным, боевитым "Ахматом", меня очень удивило. Считаю, что по созданным моментам в первом тайме мы могли себе упростить игру — забивать второй гол и спокойно входить в перерыв.

Будет сложно определять стартовый состав? Сказал ребятам, что теперь неизвестно, кто будет играть в следующем матче с "Краснодаром". Единственным минусом в этой игре была травма Максима Петрова.

Я всегда говорю своим игрокам, что умышленно идти на такие фолы нет смысла. Футболист "Ахмата" Ндонг сыграл некрасиво. При счете 0:2, игра 10 на 11, идти на такой контакт… Макс пропустит следующую игру, посмотрим, как быстро он сможет вернуться», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

«Балтика» располагается на 4-й позиции в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. В следующем поединке калининградцы сыграют против «Краснодара» 9-го ноября.