Главный тренер «Ливерпуля»﻿ Арне Слот прокомментировал достижение нападающего команды Мохамеда Салаха, который достиг отметки в 250 голов за клуб.

Мохамед Салах
Мохамед Салах globallookpress.com

«Это грандиозно.  Почти невероятно, когда игрок забивает 250 голов за один клуб.  Такое уже нечасто встретишь в футболе.  И я думаю, что помимо гола, который он забил сегодня, он показал очень хорошую игру», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0.  Салах отметился забитым мячом в добавленное ко времени первого тайма.