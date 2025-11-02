Главный тренер «Ливерпуля»﻿ Арне Слот прокомментировал достижение нападающего команды Мохамеда Салаха, который достиг отметки в 250 голов за клуб.

Мохамед Салах globallookpress.com

«Это грандиозно. Почти невероятно, когда игрок забивает 250 голов за один клуб. Такое уже нечасто встретишь в футболе. И я думаю, что помимо гола, который он забил сегодня, он показал очень хорошую игру», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0. Салах отметился забитым мячом в добавленное ко времени первого тайма.