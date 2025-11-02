В 10-м туре итальянской Серии А «Парма» у себя дома потерпела поражение от «Болоньи» со счетом 1:3.

Сантьяго Кастро globallookpress.com

Уже на 1-й минуте после точного удара Адриана Бернабе пармезанцы вышли вперед.

На 17-й минуте «Болонья» сравняла счет после гола Сантьяго Кастро.

На 35-й минуте за две желтые карточки был удален хавбек хозяев Кристиан Ордонес

В большинстве гости смогли еще дважды поразить ворота «Пармы». На 68-й минуте Кастро дубль, а на 90+2-й минуте забил Хуан Миранда.

Результат матча Парма Парма 1:3 Болонья Болонья 1:0 Адриан Бернабе 1' 1:1 Сантьяго Кастро 17' 1:2 Сантьяго Кастро 68' 1:3 Хуан Миранда 90+2' Парма: Дзион Судзуки, Энрико Дель Прато, Алессандро Чиркати ( Абдулайе Ндиайе 40' ), Лаутаро Валенти, Мандела Кейта, Науэль Эстевес ( Оливер Сёренсен 24' ), Кристиан Ордоньес, Адриан Бернабе, Адриан Бенедычак ( Милан Дюрич 78' ), Матео Пельегрино ( Патрик Кутроне 78' ), Sascha Britschgi ( Эрнани 78' ) Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Торбьёрн Хеггем, Эмиль Хольм, Томмазо Побега, Ремо Фройлер ( Никола Моро 56' ), Сантьяго Кастро ( Джованни Фаббиан 72' ), Джонатан Роу ( Федерико Бернардески 83' ), Йенс Одгор ( Тёйс Даллинга 72' ), Риккардо Орсолини ( Николо Камбьяги 83' ) Жёлтые карточки: Кристиан Ордоньес 29', Лаутаро Валенти 79' — Сантьяго Кастро 61', Николо Камбьяги 87' Красная карточка: Кристиан Ордоньес 35' (Парма)

Статистика матча 1 Удары в створ 6 3 Удары мимо 13 35 Владение мячом 65 1 Угловые удары 5 1 Офсайды 6 16 Фолы 15

«Болонья» с 18 очками идет пятой в Серии А, а «парма» (7) — 16-я.