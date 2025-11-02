В 10-м туре итальянской Серии А «Парма» у себя дома потерпела поражение от «Болоньи» со счетом 1:3.
Уже на 1-й минуте после точного удара Адриана Бернабе пармезанцы вышли вперед.
На 17-й минуте «Болонья» сравняла счет после гола Сантьяго Кастро.
На 35-й минуте за две желтые карточки был удален хавбек хозяев Кристиан Ордонес
В большинстве гости смогли еще дважды поразить ворота «Пармы». На 68-й минуте Кастро дубль, а на 90+2-й минуте забил Хуан Миранда.
Результат матча
ПармаПарма1:3БолоньяБолонья
1:0 Адриан Бернабе 1' 1:1 Сантьяго Кастро 17' 1:2 Сантьяго Кастро 68' 1:3 Хуан Миранда 90+2'
Парма: Дзион Судзуки, Энрико Дель Прато, Алессандро Чиркати (Абдулайе Ндиайе 40'), Лаутаро Валенти, Мандела Кейта, Науэль Эстевес (Оливер Сёренсен 24'), Кристиан Ордоньес, Адриан Бернабе, Адриан Бенедычак (Милан Дюрич 78'), Матео Пельегрино (Патрик Кутроне 78'), Sascha Britschgi (Эрнани 78')
Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Торбьёрн Хеггем, Эмиль Хольм, Томмазо Побега, Ремо Фройлер (Никола Моро 56'), Сантьяго Кастро (Джованни Фаббиан 72'), Джонатан Роу (Федерико Бернардески 83'), Йенс Одгор (Тёйс Даллинга 72'), Риккардо Орсолини (Николо Камбьяги 83')
Жёлтые карточки: Кристиан Ордоньес 29', Лаутаро Валенти 79' — Сантьяго Кастро 61', Николо Камбьяги 87'
Красная карточка: Кристиан Ордоньес 35' (Парма)
«Болонья» с 18 очками идет пятой в Серии А, а «парма» (7) — 16-я.