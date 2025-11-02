2 ноября «Краснодар» и «Спартак» проведут очную встречу в рамках поединка 14-го тура российской Премьер-лиги. Начало матча в 19:30 мск.
«Краснодар» уже после этого матча может возглавить турнирную таблицу, но для этого «быкам» нужно выиграть. Они победили в последних трех турах, благодаря чему и подошли вплотную к ЦСКА и «Зениту».
«Спартак» не совсем уверенно, но все же обыграть «Оренбург», а перед этим потерял очки в матчах с «Ростовом» и ЦСКА. «Красно-белые» пока не могут похвастаться стабильной игрой. Как бы там ни было, стоит напомнить, что в последней очной встрече «Спартак» разгромил «Краснодар» 3:0 на его поле.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры предлагают 2.04 на победу «Краснодара» и 3.65 на победу «Спартака».
- Искусственный интеллект уверен в победе хозяев со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.
