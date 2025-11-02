Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о победе своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

Джон Кордоба — нападающий «Краснодара» globallookpress.com

Напомним, что форвард забил победный гол на 59-й минуте, а на 88-й минуте получил красную карточку и покинул поле, оставив свою свою команду в меньшинстве.

«Что хотите от меня услышать? У меня это даже вызывает смех, пусть меня остановят другим способом. Я очень горд за свою команду, партнёром по команду. На протяжении всего матча мы превосходили соперника, пока не сделали свою работу.

Почему должна активироваться условная дисквалификация? Не было ничего агрессивного, это игровые моменты. В первом точно не было нарушения на жёлтую, во втором — не знаю. Никакой агрессии от меня не было.

Зачем мне говорить о судействе? Это могут наблюдать все. Защитник "Спартака" сфолил на мне четыре раза, и только после этого ему показали жёлтую. Мне же — за первое нарушение, второе — сразу удаление. Не буду говорить об этом, хватит. Пусть ослабят меня как-то иначе, в игровых эпизодах. Но хватит делать таким образом, судейством», — передает слова Кордобы Чемпионат.

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. В следующем поединке чемпионата России «быки» сыграют против «Балтики» 9-го ноября.