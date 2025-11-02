«Интер» едет к «Вероне» за тремя очками

В воскресенье, 2 ноября, «Верона» примет на своем поле миланский «Интер» в рамках 10-го тура итальянской Серии А. Аутсайдер турнира сразится с одним из претендентов на чемпионство. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

65' Карлос Аугусто («Интер») уходит на замену, вместо него в игру вступает Федерико Димарко.

63' Пио Эспозито («Интер») заработал перспективный штрафной для своей команды — до ворот метров 30.

61' Гифт Орбан («Верона») падает на газон и показывает, что его ударили в лицо, но арбитр непреклонен!

59' Алессандро Бастони («Интер») сильно бросил мяч в штрафную с аута, но защитники «Вероны» были внимательны и разрядили обстановку.

57' Янн Зоммер («Интер») через пас разыгрывает свободный от ворот — пошла позиционная атака гостей.

55' Тройная замена у «Интера» на усиление атаки: с поля ушли Анж-Йоан Бонни, Пётр Зелиньски и Луис Энрике, в игру вступили Франческо Пио Эспозито, Николо Барелла и Дензел Дамфрис.

Статистика матча 2 Удары в створ 5 4 Удары мимо 2 30 Владение мячом 70 3 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 10 Фолы 1

54' Высокий прессинг в исполнении «Вероны» и гости не могут выйти со своей половины поля.

52' Хакан Чалханоглу («Интер») пробивает низом из-за пределов штрафной — мяч летит рядом со штангой.

50' Жиоване («Верона») отдал обостряющую передачу в штрафную, но Янн Зоммер («Интер») уверено сыграл на выходе.

48' Алессандро Бастони («Интер») получает по ногам на свое половине поля, Жиоване («Верона») сыграл не по правилам. но желтую не получил.

47' Замен в перерыве не было — команды играют в стартовых составах!

46' Стартовала вторая половина матча «Верона» — «Интер»! Посмотри, что нам приготовили команды на концовку игры.

45+4' Звучит свисток на перерыв! Пока счет равный — 1:1! Отдыхаем 15 минут...

45+3' Штанга! Гифт Орбан («Верона») пробивает по воротам и попадает в каркас!

45+2' Домагой Брадарич («Верона») попытался в одиночку бежать в атаку, но его остановил Мануэль Аканджи («Интер»).

45+1' «Интер» всем составом перешел на половину поля соперника и мощно давит в концовке тайма.

45' 3 минуты добавлено к первому тайму!

44' Болезненное столкновение Антуана Бернеда («Верона») и Петара Сучичи («Интер»), оба упали на газон.

42' Гифт Орбан («Верона») грубо играет в центре поля и получает первую в матче желтую карточку.

40' Г-ОООООООООО-Л! «Верона» — 1:1! Жиоване! Гифт Орбан классной передачей выводит практически один на один с вратарем Жиоване и тот классно пробивает мимо Зоммера!

38' «Верона» потихоньку оживает и проводит опасные атаки!

36' Угловой у хозяев: навес в штрафную на ближнюю штангу, но там надежно сыграл Петар Сучич («Интер»).

33' Роберто Гальярдини («Верона») лежит на газоне — ему требуется медицинская помощь. Небольшая пауза в игре!

31' Хакан Чалханоглу («Интер») навесил в штрафную с углового, но Армель Белла-Кочап («Верона») вынес мяч головой.

30' Мартин Фресе («Верона») нанес первый удар в створ ворот гостей, выпрыгнув выше всех в штрафной и направив мяч головой в угол. Надежно сыграл Янн Зоммер («Интер»)!

28' Карлос Аугусто («Интер») получил небольшое повреждение, ему оказали медицинскую помощь.

27' Алессандро Бастони («Интер») пробивает в упор головой с линии вратарской после навеса Лаутаро Мартинеса («Интер»), но Лоренцо Монтипо («Верона») успел сложится и отбил этот удар!

25' Мануэль Аканджи («Интер») начинает новую позиционную атаку своей команды через правый фланг, но пока без обострения.

24' Рафик Белгали («Верона») классно навесил вдоль ворот с правого края, Домагой Брадарич («Верона») попытался пробить головой, но удар совсем не получился.

22' Виктор Нельссон («Верона») грубовато играет против Анж-Йоана Бонни («Интер»), но арбитр показывает, что все было в рамках правил.

20' Гости продолжают давить на соперника- они владеют мячом 73% времени и постоянно находятся в близи ворот соперника.

18' Лаутаро Мартинес («Интер») попытался один в один обыграть Мартина Фресе («Верона»), но защитник вышел победителем из этой дуэли.

16' Г-ОООООООООО-Л! «Интер» — 0:1! Пётр Зелиньски! Великолепная подача с углового от Хакана Чалханоглу и удар щеточкой Зелиньского прямо в верхний угол!

15' Хакана Чалханоглу («Интер») закрутил в ворота со штрафного, мяч рикошетом улетел на угловой.

14' Виктор Нельссон («Верона») грубо сыграл против Хакана Чалханоглу («Интер») возле левого углового флажка, будет опасный стандарт у гостей!

13' Всем составом «Интер» перешел на половину поля соперника — назревает гол в ворота «Вероны».

12' Лаутаро Мартинес («Интер») пробивает с линии штрафной, но мяч полетел не сильно и стал легкой добычей вратаря.

10' Лоренцо Монтипо («Верона») сильно бьет в центре поле, но там партнеры проиграли борьбу в воздухе.

09' Гифт Орбан («Верона») прорвался по правому флангу и заработал для своей команды угловой.

07' Лаутаро Мартинес («Интер») перебрасывает вышедшего из ворот вратаря, но с ленточки мяч выносит Виктор Нельссон («Верона»).

05' Подача с углового в исполнении «Интера» завершилась выносом мяча защитниками «Вероны».

04' Пётр Зелиньски («Интер») поулчил мяч в штрафной соперника и пробил с левой ноги в дальний угол, Лоренцо Монтипо («Верона») перевел на угловой.

03' Карлос Аугусто («Интер») вбрасывает аут на своих защитников — начинается позиционная атака миланского клуба.

02' Жиоване («Верона») промчался по правому краю штрафной соперника и пробил с острого угла, но мяч улетел за лицевую линию.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Верона» — «Интер» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

14:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Марк Антонио Бентегоди». Игра вот-вот начнется!

14:25 Сегодня в Вероне дождливо, во время матча температура будет около +15℃.

14:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

14:15 Главным арбитром встречи назначен Даниэле Довери.

14:10 Сегодняшний матч пройдет в Вероне на стадионе «Марк Антонио Бентегоди», который вмещает 39 211 зрителей.

14:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура чемпионата Италии по футболу между «Вероной» и «Интером». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Верона»: Монтипо Лоренцо, Белла-Кочап Армель, Нельссон Виктор, Фресе Мартин, Белгали Рафик, Акпа-Акпро Жан-Даниэль, Гальярдини Роберто, Бернед Антуан, Брадарич Домагой, Жиоване, Орбан Гифт.

«Интер»: Зоммер Янн, Аканджи Мануэль, Биссекк Янн-Аурель, Бастони Алессандро, Энрике Луис, Сучич Петар, Чалханоглу Хакан, Зелиньски Пётр, Аугусто Карлос, Бонни Анж-Йоан, Мартинес Лаутаро.

«Верона»

«Верона» не побеждает во всех турнирах уже 10 матчей подряд. Единственная ее виктория в нынешнем сезоне была добыта в самом первом матче в рамках 1/32 финала Кубка Италии над клубом «Аудаче Чериньола» в серии пенальти (2:1). В турнирной таблице Серии А веронцы занимают 18-е место, а это зона вылета.

В трех последних турах чемпионата Италии «Верона» добыла всего два очка, сыграв дважды вничью с «Пизой» (0:0) и «Кальяри» (2:2). После этих мирных исходов было гостевое поражение от «Комо» со счетом 1:3.

«Интер»

«Интер» — один из претендентов на чемпионство в нынешнем сезоне. Пока миланский клуб занимает третье место и отстает от лидирующего «Наполи» на 4 ока. Это отставание образовалась из-за поражения неаполитанцам в недавнем очном матче против них — та встреча завершилась со счетом 1:3.

После неудачи в матче с «Наполи», «Интер» на домашнем поле уверенно разобрался с «Фиорентиной» (3:0) и укрепил свои позиции в тройке лидеров чемпионата Италии. Параллельно с этим, «черно-синие» разгромили в третьем туре Лиги чемпионов «Юнион Сент-Жиллуа» (4:0) — это уже третья победа команды в ЛЧ.

Личные встречи

Между собой эти соперники играют с доминированием «Интера», который не проиграл ни одного матча «Вероне» с 1992-го года: 25 побед и 4 ничьи. Последняя их очная дуэль состоялась в мае нынешнего года, там на своем поле миланский клуб победил со счетом 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10