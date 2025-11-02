«Интер» забьет два безответных мяча в ворота «Вероны»?

прогноз на матч Серии А, ставка за 2.10

2 ноября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Интер». Начало игры — в 14:30мск.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» занимает 18-е место в Серии А после девяти туров, набрав 5 очков при 5 забитых мячах и 14 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в гостях «Комо» со счетом 1:3 в матче 9-го тура Серии А.

До того команда сыграла вничью с «Кальяри» (2:2) и «Пизой» (0:0) в Серии А.

Не сыграют: травмированы — Суслов, Али Мусрати, Кастанос, Акпа Акпро, Ойегоке

Состояние команды: «Верона» пока никак не может одержать первую победу в текущем сезоне и команда из северо-востока Италии выглядит одним из главных претендентов на вылет.

В некоторых матчах команда смотрелась неплохо, но этого пока явно мало для положительного исхода борьбы за выживание.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» стартовал неплохо, занимая 4-е место в Серии А после девяти туров, набрав 18 очков при 22 забитых мячах и 11 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок «нерадзурри» провели удачно, обыграв «Фиорентину» в матче 9-го тура Серии А — 3:0.

До того «Интер» проиграл «Наполи» (1:3) в Серии А и обыграл в Лиге чемпионов «Юнион» (4:0).

Не сыграют: травмированы — Ди Дженнаро, Паласьос, Тюрам, Дармиан, Мхитарян

Состояние команды: «Интер» не без проблем, но претендует на самые высокие места по итогам сезона, несмотря на поражение в последнем туре чемпионата

В Лиге чемпионов «нерадзурри» пока ни разу не потерпели поражение, да и календарь был весьма благосклонным для миланцев — «Аякс», «Славия» и «Юнион» не являются теми соперниками, с которыми можно было бы терять очки.

Статистика для ставок

«Верона» еще ни разу не победила в текущем сезоне Серии А

«Интер» забивает в каждом официальном матче текущего сезона

Последняя встреча между командами завершилась победой «Интера» со счетом 1:0 в Милане

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.00.

Прогноз: Учитывая разницу в классе, вполне стоит ожидать уверенной победы от «нерадзурри».

2.10 Победа «Интера» с форой -1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Верона» — «Интер» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Интера» с форой -1,5 за 2.10.

Прогноз: «Интер» выглядит фаворитом в данной встрече и вполне вероятно, что миланцы одержат уверенную победу

5.80 Победа «Интера» со счетом 0:2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.80 на матч «Верона» — «Интер» принесёт прибыль 4800₽, общая выплата — 5800₽

Ставка: Победа «Интера» со счетом 0:2 за 5.80