Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Эльче» в матче 11-го тура испанской Примеры.

Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны» globallookpress.com

«Барселона»: Щенсный, Кунде, Араухо, Гарсия, Бальде, Де Йонг, Касадо, Лопес, Ямаль, Торрес, Рашфорд.

«Эльче»: Пенья, Нуньес, Аффенгрубер, Бигас, Педроса, Агуадо, Валера, Нету, Фебас, Мир, Андре Силва.

Матч между этими командами состоится сегодня, 2-го ноября в 20:30 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 10-и туров в чемпионате Испании «Барселона» занимает 3-е место в таблице с 22 очками в активе. «Эльче» — на 8-й строчке (14).