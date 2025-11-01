После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 24 очками в активе. «Ницца» — на 8-й позиции с 17-ю баллами.

Единственный гол у парижан забил нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш на 90+5-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии .

ПСЖ одержал победу над «Ниццей» (1:0) в матче 11-го тура французской Лиги 1.

