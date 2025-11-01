ПСЖ одержал победу над «Ниццей» (1:0) в матче 11-го тура французской Лиги 1.
Единственный гол у парижан забил нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш на 90+5-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии.
Результат матча
ПСЖПариж1:0НиццаНицца
ПСЖ: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Jon Martin, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Гонсалу Гуэдеш, Йон Горротксатеги, Карлос Солер, Брайс Мендес, Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа
Ницца: Унай Симон, Юри Берчиче, Эмерик Лапорт, Даниэль Вивиан, Андони Горосабель, Роберт Наварро, Ойан Сансет, Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета, Горка Гурусета, Алехандро Беренгер
После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 24 очками в активе. «Ницца» — на 8-й позиции с 17-ю баллами.