Полузащитник «Монако» Поль Погба получил повреждение голеностопа на одной из тренировок команды. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер монегасков Себастьян Поконьоли.

Поль Погба globallookpress.com

Домашний матч «Монако» против «ПСЖ» в рамках 11-го тура Лиги 1 состоится 1 ноября.

«Поль подвернул лодыжку на вчерашнем занятии. Мы пока ожидаем результатов обследования, чтобы понять степень травмы, но уже ясно, что завтра он сыграть не сможет. Вчера он всё же завершил тренировку, а сегодня был не готов на все 100%», — отметил Поконьоли.

Напомним, в начале октября Погба уже пропускал время из-за мышечного повреждения.

Француз присоединился к «Монако» летом, однако не играл в официальных матчах с лета 2023 года.