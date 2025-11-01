В 10-м туре Серии А «Наполи» будет принимать «Комо». Встреча команд состоится 1 ноября в 20:00 по мск.
«Наполи» и «Рома» сейчас ведут борьбу за первое место. Неаполитанцы пока что держат лидерство, но перевес у них лишь по дополнительным показателям. Таким образом, сегодня команде Антонио Конте нужно повторить исход матчей с «Интером» и «Лечче», то есть одержать победу.
«Комо» — это нелегкий соперник. Гости в последнее время не проигрывали и в итоге с 16 очками добрались до 5-й позиции. В недавнем матче клуб обыграл «Ювентус», так что «Наполи» сегодня придется постараться. В прошлом сезоне «горожане» смогли нанести хозяевам одно поражение.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры предлагают 1.95 на победу «Наполи» и 4.65 на победу «Комо».
- Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Комо» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.