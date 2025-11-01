В 10-м туре Серии А «Наполи» будет принимать «Комо». Встреча команд состоится 1 ноября в 20:00 по мск.

«Наполи» и «Рома» сейчас ведут борьбу за первое место. Неаполитанцы пока что держат лидерство, но перевес у них лишь по дополнительным показателям. Таким образом, сегодня команде Антонио Конте нужно повторить исход матчей с «Интером» и «Лечче», то есть одержать победу.

«Комо» — это нелегкий соперник. Гости в последнее время не проигрывали и в итоге с 16 очками добрались до 5-й позиции. В недавнем матче клуб обыграл «Ювентус», так что «Наполи» сегодня придется постараться. В прошлом сезоне «горожане» смогли нанести хозяевам одно поражение.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Букмекеры предлагают 1.95 на победу «Наполи» и 4.65 на победу «Комо».

Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Комо» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.