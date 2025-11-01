«Хетафе» на своем поле обыграл «Жирону» (2:1) в матче 11-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голы записали на свой счет Марио Мартин на 73-й минуте и Борха Майораль на 87-й минуте.
Единственный гол у «Жироны» забил Кристиан Стуани на 90+5-й минуте с пенальти.
Результат матча
ХетафеХетафе2:1ЖиронаЖирона
1:0 Марио Мартин 73' 2:0 Борха Майораль 87'
Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас, Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене (Абдель Абкар 46'), Диего Рико, Кико Фемения (Марио Мартин 46'), Луис Милья (Иван Неу 90'), Мауро Арамбарри, Кобо да Коста, Борха Майораль, Адриан Лисо (Абу Камара 90')
Жирона: Пауло Гассанига, Алекс Морено, Дейли Блинд, Витор Рейс, Арнау Мартинес (Хьюго Ринкон 77'), Хоэль Рока (Тома Лемар 60'), Аззедин Унаи, Иван Мартин (Кристиан Стуани 76'), Виктор Цыганков (Бриан Хиль 60'), Аксель Витсель, Владислав Ванат
Жёлтая карточка: Хуан Иглесиас 85' (Хетафе)
После этого матча «Хетафе» занимает 6-е место в таблице Примеры с 17-ю очками в активе. «Жирона» — на последней 20-й позиции (7).