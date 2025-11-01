После этого матча «Хетафе» занимает 6-е место в таблице Примеры с 17-ю очками в активе. «Жирона» — на последней 20-й позиции (7).

Единственный гол у «Жироны» забил Кристиан Стуани на 90+5-й минуте с пенальти.

В составе хозяев голы записали на свой счет Марио Мартин на 73-й минуте и Борха Майораль на 87-й минуте.

«Хетафе» на своем поле обыграл «Жирону» (2:1) в матче 11-го тура испанской Примеры.

