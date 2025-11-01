В матче 10-го тура АПЛ «Бернли» на «Терф Мур» примет «Арсенал». Игра состоится 1 ноября в 18:00 по мск.
Перед этой игрой «Бернли» немного подстраховался, набрав 6 очков в матчах с «Вулверхэмптоном» и «Лидсом». Благодаря этому «бордовые» смогли обезопасить себя от зоны вылета в случае поражения.
«Арсенал» явно приехал за тремя очками. Команда Микеля Артеты сейчас в отличной форме. У нее 4 победы подряд в АПЛ. С 22 баллами «канониры» возглавляют таблицу, имея при этом 4 пункта форы от ближайшего преследователя.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.
- Букмекеры дают 1.26 на «Арсенал» и 13.0 на «Бернли».
- Искусственный интеллект поставил на победу «Арсенала» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бернли» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.