В матче 10-го тура АПЛ «Бернли» на «Терф Мур» примет «Арсенал». Игра состоится 1 ноября в 18:00 по мск.

Перед этой игрой «Бернли» немного подстраховался, набрав 6 очков в матчах с «Вулверхэмптоном» и «Лидсом». Благодаря этому «бордовые» смогли обезопасить себя от зоны вылета в случае поражения.

«Арсенал» явно приехал за тремя очками. Команда Микеля Артеты сейчас в отличной форме. У нее 4 победы подряд в АПЛ. С 22 баллами «канониры» возглавляют таблицу, имея при этом 4 пункта форы от ближайшего преследователя.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

Букмекеры дают 1.26 на «Арсенал» и 13.0 на «Бернли».

Искусственный интеллект поставил на победу «Арсенала» со счетом 2:1.

Трансляция матча

