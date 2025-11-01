Бразильский защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо опроверг появившиеся в СМИ сообщения о его намерении покинуть клуб.

Лукас Бералдо globallookpress.com

«Наткнулся на ложные новости о том, что якобы хочу уйти. Это не так. Я очень счастлив в "ПСЖ". Возможность играть здесь и защищать эти цвета — осуществившаяся мечта. Я полностью сосредоточен на работе и готов выкладываться на максимум, чтобы вместе с командой добиваться поставленных целей», — написал Бералдо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что игрок недоволен своим статусом в команде и может рассмотреть вариант смены клуба зимой.

В нынешнем сезоне защитник провёл семь матчей в чемпионате Франции и забил один мяч.