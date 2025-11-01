Матч «Милан» — «Рома» состоится на стадионе «Сан-Сиро» 2 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск.

«"Рома" играет очень хорошо и заслуженно занимает своё место в турнирной таблице: они пропустили всего четыре гола, и всегда есть ощущение, что могут забить. В атаке нам необходима стабильность. Думаю, будет очень хороший матч, Гасперини оказывает положительное влияние на свою команду», — цитирует слова Аллегри пресс-служба клуба.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящей встречи 10-го тура Серии А против «Ромы» .

