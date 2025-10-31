Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «Зенитом» и «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ.

Алексей Батраков («Локомотив») globallookpress.com

«Локомотив» сегодня структурирован в игре и очень неудобен для «Зенита». Не удивлюсь, если «Зенит» сыграет в три центральных защитника. У «Локомотива» переходные фазы высокого уровня. Переключение скоростей, доставка мяча в свободное пространство и реализация этих моментов. «Зениту» придется поломать голову над тем, как сыграть против этого «Локомотива». Группа атаки у «Зенита» разнообразная. В прошлом туре вообще играли без нападающего. Этот матч будет тренерской дуэлью. Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:15 мск.