Известный российский тренер Юрий Семин высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Юрий Семин globallookpress.com

«Головин — молодец, что никуда не дергался. Ему доверяют в "Монако", он это заслужил. Головин опять набрал хорошие кондиции. Самое главное, чтобы его оставили в покое травмы. Это футболист хорошего уровня, играет стабильно и долгое время», — цитирует Семина «Чемпионат».

Напомним, что в последней встрече с «Нантом» (5:3) хавбек сборной России смог отметиться двумя забитыми мячами. Это первые голы Головина в текущем сезоне.