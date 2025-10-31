Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил игру своей команды в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН» globallookpress.com

«Я был недоволен, что наши нападающие выжидали. В первом тайме встречали, а не атаковали, это позволяло сопернику часто менять фланги. Если ты будешь позволять делать такую смену направлений, рано или поздно соперник такого класса найдёт большинство. Потом будет сложно их удержать, когда они набирают скорость.

Я был злой, потому что нападающие не атаковали, много времени для размышления давали центральным защитникам, которые потом находили Кисляка, Облякова. Но в целом всё равно хорошо контролировали (игру)», — сказал Шпилевский «Матч ТВ».

После этого матча «Пари НН» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. В следующей встрече нижегородцы сыграют против «Рубина» 8-го ноября.