Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ.

Деян Станкович — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«"Спартак" может неожиданно показать хорошую игру. "Краснодар" же более стабильный.  Команда проиграла "Локомотиву", "Зениту".  С сильными командами "Краснодар" играет с опаской.  Может, не хватает сил.  Игра будет очень интересной.  Конечно, "быки" по всем показателям выглядят фаворитами.  Но "Спартак" может преподнести сюрприз», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в воскресенье, 2 ноября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.  Начало — в 19:30 мск.