Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ.

Деян Станкович — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«"Спартак" может неожиданно показать хорошую игру. "Краснодар" же более стабильный. Команда проиграла "Локомотиву", "Зениту". С сильными командами "Краснодар" играет с опаской. Может, не хватает сил. Игра будет очень интересной. Конечно, "быки" по всем показателям выглядят фаворитами. Но "Спартак" может преподнести сюрприз», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в воскресенье, 2 ноября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19:30 мск.