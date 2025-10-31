Полузащитник «Барселоны» Педри прошел углубленное медицинское обследование по поводу травмы.

Как сообщает AS, разрыв двуглавой мышцы левой ноги оказался более серьезным, чем ожидалось, и период восстановления составит минимум шесть недель.

Это значит, что 22-летний испанский футболист пропустит не только матчи до международного перерыва, но и поединки с такими командами, как «Эльче», «Брюгге», «Сельта», «Атлетик», «Челси», «Алавес», «Атлетико» и «Бетис».

Оптимистичный прогноз предполагает возвращение Педри к игре к матчу Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» из Франкфурта, который состоится 9 декабря.