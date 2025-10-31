Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко высказался о работе Валерия Карпина в «Динамо».

Виктор Онопко globallookpress.com

«Новый тренер, новые требования. Всегда нужно время на адаптацию и команде, и тренерскому штабу. Знаю требования Валерия Георгиевича, знаю его как тренера очень давно. Он начинал работу с командами не самого высокого уровня, добился много и поднимался по карьерной лестнице, много видел и знает. Что было в "Ростове" и сборной — это работает. Нужно время и футболистам тоже.

Глебов и Осипенко? Они знают требования, и это будет на пользу остальным футболистам. Чем быстрее они адаптируются к футбольным нормам, тем для них будет лучше. Ты следишь за весом, за состоянием после сна. Есть определенная шкала, где нужно отвечать и следить. Ты должен знать состояние утром, в течение дня быть готовым. Есть требования. Например, приезжать заранее на тренировку, следить за жировой (прослойкой). Это дополнительная работа. Много всего», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

В настоящий момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.