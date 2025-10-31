Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко высказался о работе Валерия Карпина в «Динамо».

Виктор Онопко
Виктор Онопко globallookpress.com

«Новый тренер, новые требования.  Всегда нужно время на адаптацию и команде, и тренерскому штабу.  Знаю требования Валерия Георгиевича, знаю его как тренера очень давно.  Он начинал работу с командами не самого высокого уровня, добился много и поднимался по карьерной лестнице, много видел и знает.  Что было в "Ростове" и сборной — это работает.  Нужно время и футболистам тоже.

Глебов и Осипенко?  Они знают требования, и это будет на пользу остальным футболистам.  Чем быстрее они адаптируются к футбольным нормам, тем для них будет лучше.  Ты следишь за весом, за состоянием после сна.  Есть определенная шкала, где нужно отвечать и следить.  Ты должен знать состояние утром, в течение дня быть готовым.  Есть требования.  Например, приезжать заранее на тренировку, следить за жировой (прослойкой).  Это дополнительная работа.  Много всего», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

В настоящий момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.