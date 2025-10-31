Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением насчет будущего российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Если встать на место руководства "Реал Сосьедад", то по игроку, который два года лечится и подвержен травмам, возникают большие вопросы. А то, что его вызвали в сборную России, — это какой‑то комплимент за то, что он отыграл две игры. Мне кажется, что по Захаряну делать какие‑то выводы рано», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Накануне «Реал Сосьедад» победил «Негрейру» в матче Кубка Испании со счётом 3:0, а Захарян отметился голом. До этого он не появлялся в стартовом составе команды 246 дней и не забивал с февраля 2025 года.