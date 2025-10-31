Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением насчет будущего российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.
«Если встать на место руководства "Реал Сосьедад", то по игроку, который два года лечится и подвержен травмам, возникают большие вопросы. А то, что его вызвали в сборную России, — это какой‑то комплимент за то, что он отыграл две игры. Мне кажется, что по Захаряну делать какие‑то выводы рано», — цитирует Гришина «Матч ТВ».
Накануне «Реал Сосьедад» победил «Негрейру» в матче Кубка Испании со счётом 3:0, а Захарян отметился голом. До этого он не появлялся в стартовом составе команды 246 дней и не забивал с февраля 2025 года.