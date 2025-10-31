Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о предстоящем матче против «Локомотива».

Александр Ерохин globallookpress.com

«Локомотив — крепкая команда, у неё очень много качественных исполнителей, но при этом она сильна коллективом. Так что, как и к матчу с "Динамо", мы будем готовиться к игре с "Локомотивом" с теми же мыслями, что надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч. Поддерживать друг друга и постараться победить», — приводят слова Ерохина «Известия».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:15 мск.