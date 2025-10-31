Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — лучший футболист команды в октябре. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» globallookpress.com

Батраков принимал участие в 5-и встречах за «Локомотив» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «железнодорожников» 13 матчей в рамках РПЛ, отметился 10-ю голами и 4 ассистами.

В следующем матче «Локомотив» сыграет против «Зенита» сегодня, 1-го ноября в 20:15 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.