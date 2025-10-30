Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Вечер на «Молинью» начинался как иллюстрация контраста между порядком и хаосом. «Челси» Энцо Марески за полчаса вынес хрупкий «Вулверхэмптон» голами Сантоса, Джорджа и Эстевао. Но во втором тайме поле как будто наклонили: «волки» ожили, забили трижды, а лондонцы — снова вспыхнули красной карточкой и нервами. Счёт 4:3 вывел «синих» в четвертьфинал Кубка лиги, но оставил ощущение тревоги и недосказанности.

Результат матча

ВулверхэмптонВулвергемптонВулверхэмптон3:4ЧелсиЧелсиЛондон
0:1 Андрей Сантос 5' 0:2 Тирик Джордж 15' 1:2 Толу Арокадаре 48' 2:2 Давид Мёллер Вольфе 73' 2:3 Джейми Байно-Гиттенс 89' 3:3 Давид Мёллер Вольфе 90+1'
Вулверхэмптон:  Жозе Са,  Мэтт Доэрти (Родригу Гомеш 19'),  Йерсон Москера,  Тоте Антонио Гомеш,  Давид Мёллер Вольфе,  Эммануэль Агбаду,  Джексон Тшатшуа,  Жуан Гомес,  Хван Хи Чан (Йёрген Странн Ларсен 68'),  Толу Арокадаре (Жанрикне Беллегард 81'),  Fer Lopez (Маршал Манетси 46')
Челси:  Филип Йоргенсен,  Йоррел Хато,  Олуватосин Адарабиойо,  Джош Ачимпонг,  Мало Гюсто (Энцо Фернандес 60'),  Джейми Байно-Гиттенс,  Факундо Буонанотте (Мойсес Кайседо 85'),  Андрей Сантос,  Ромео Лавиа (Марк Кукурелья 60'),  Тирик Джордж (Педру Нету 76'),  Estevao
Жёлтые карточки:  Родригу Гомеш 31',  Хван Хи Чан 54',  Ладислав Крейчи 90+2'  —  Тирик Джордж 72',  Лиам Дилап 79',  Марк Кукурелья 90'
Красная карточка:  Лиам Дилап 86' (Челси)

Энцо Мареска всё ещё ищет баланс между молодёжью и опытом в своей ротации.  Он пересобрал состав после поражения от «Сандерленда»: десять замен, ставка на внутренний резерв.  Но на удивление именно эта версия «Челси» выглядела цельной, живой и раскованной.  Уже на пятой минуте Джейми Гиттенс поймал отскок и мгновенно сориентировался — мягкий пас под удар Андрею Сантосу, бразилец забивает свой первый мяч за клуб.  Гол, в котором вроде бы было всё, что хотел видеть тренер: высокий прессинг, быстрая реакция и смелость в обострении.

Андрей Сантос забивает гол
Гиттенс не успокоился после одного ассиста.  Через несколько минут Джейми пошёл в дриблинг с правого фланга, обыграл Доэрти и прострелил вдоль линии ворот.  Тайрик Джордж без проблем завершил — 0:2.  «Вулвс» к тому моменту рассыпались, а фанаты уже пели привычное «тебя уволят к утру» в адрес Витора Перейры.

Тайрик Джордж
Кульминация тайма — мини-шедевр от Эстевао: Сантос выиграл мяч у Фернандо Лопеса, отдал пас вразрез, а 18-летний вундеркинд из Бразилии подбросил мяч через вратаря Жозе Са.  Хладнокровно, с улыбкой, как во дворе.  Казалось, всё ясно.  «Челси» вел 3:0, полностью контролируя ритм и пространство.  Но в тени красивых комбинаций копились слабые места: излишняя самоуверенность, паузы в концентрации, ощущение, что матч уже в кармане.  А «Вулвс» просто ждали, когда в этот карман можно будет запустить руку.

Эстевао
«Волки» в ярости, «синие» в панике

Перейра, которого фанаты готовы были выносить со стадиона, после перерыва, кажется, вывел на поле другую команду.  Выпустил мощных Мунетси и Крейчего, поднял линию прессинга и за три минуты оживил матч.  Ошибка Буонанотте в центре поля — потеря, Хван Хи Чхан моментально отдаёт в зону, и нигериец Толу Арокодаре не прощает: 1:3.  Стадион оживает, адреналин начинает копиться в воздухе.

Толу Арокодаре
«Челси» начинает пятиться.  Ещё один стандарт: длинный вброс Москеры, серия срезок — и Давид Мёллер Волфе забивает с дальней штанги.  Лондонцы уже не атакуют, а отбиваются.  Приходится звать тяжёлую артиллерию: Энцо Фернандес, Кайседо, Кукурелья и даже Педру Нету появляются, чтобы удержать хрупкое преимущество.  Но где удержание, там и нервы.  На 79-й минуте Лиам Делап (впервые вышел после травмы!) получает жёлтую за толчок Москеры.  Через семь минут — вторую, за удар локтем Агбаду.

Удаление Делапа
Две карточки за шесть минут и досрочная прогулка в раздевалку.  Мареска после матча не подбирал слов: «Это глупо.  Просто глупо и недопустимо.  Я сказал ему четыре раза: "спокойно", но он будто не слышал.  Нам пора взрослеть».  Это уже шестое удаление за девять матчей, и итальянец прав — дело не в локальных эмоциях, а в системной незрелости.

Когда казалось, что игра превращается в сумбур, снова вспыхнул Гиттенс.  Удар с лета, рикошет от штанги, мяч в сетке. 4:2, аплодисменты — но даже это не стало финалом!  Через минуту Волфе снова оказался без опеки и замкнул навес на 3:4.  «Молинью» взорвался, шесть добавленных минут растянулись в вечность.  «Челси» удержал счёт, но победа досталась с явной дрожью в коленях.

Гол Волфе
Команда Марески между прогрессом и саморазрушением

У Энцо Марески — сложная дилемма.  Его «Челси» растёт, но растёт неравномерно: атака светится талантом, а дисциплина и структура будто всё ещё детские.  Защита и ментальная сила пока не поспевают за куражом юных талантов впереди.  Та искра, что дарит футболистам «Челси» азарт, легко превращается в безрассудство.  И пока Мареска выстраивает философию позиционного контроля, команда живёт в пограничном состоянии между гениальностью и хаосом.  Каждый матч — американские горки: то футбольный спектакль, то нервный срыв.

Скоро дерби с «Тоттенхэмом».  И там не простят даже малейшего колебания.  Без Делапа и с усталостью после кубкового шторма Мареске придётся заново искать равновесие.  Чтобы в следующий раз, ведя 3:0, он не говорил о «взрослении», а мог просто улыбнуться — как тренер команды, которая научилась сохранять контроль и держать себя в руках.