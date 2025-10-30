Вечер на «Молинью» начинался как иллюстрация контраста между порядком и хаосом. «Челси» Энцо Марески за полчаса вынес хрупкий «Вулверхэмптон» голами Сантоса, Джорджа и Эстевао. Но во втором тайме поле как будто наклонили: «волки» ожили, забили трижды, а лондонцы — снова вспыхнули красной карточкой и нервами. Счёт 4:3 вывел «синих» в четвертьфинал Кубка лиги, но оставил ощущение тревоги и недосказанности.

Результат матча Вулверхэмптон Вулвергемптон 3:4 Челси Лондон 0:1 Андрей Сантос 5' 0:2 Тирик Джордж 15' 1:2 Толу Арокадаре 48' 2:2 Давид Мёллер Вольфе 73' 2:3 Джейми Байно-Гиттенс 89' 3:3 Давид Мёллер Вольфе 90+1' Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти ( Родригу Гомеш 19' ), Йерсон Москера, Тоте Антонио Гомеш, Давид Мёллер Вольфе, Эммануэль Агбаду, Джексон Тшатшуа, Жуан Гомес, Хван Хи Чан ( Йёрген Странн Ларсен 68' ), Толу Арокадаре ( Жанрикне Беллегард 81' ), Fer Lopez ( Маршал Манетси 46' ) Челси: Филип Йоргенсен, Йоррел Хато, Олуватосин Адарабиойо, Джош Ачимпонг, Мало Гюсто ( Энцо Фернандес 60' ), Джейми Байно-Гиттенс, Факундо Буонанотте ( Мойсес Кайседо 85' ), Андрей Сантос, Ромео Лавиа ( Марк Кукурелья 60' ), Тирик Джордж ( Педру Нету 76' ), Estevao Жёлтые карточки: Родригу Гомеш 31', Хван Хи Чан 54', Ладислав Крейчи 90+2' — Тирик Джордж 72', Лиам Дилап 79', Марк Кукурелья 90' Красная карточка: Лиам Дилап 86' (Челси)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 7 Удары мимо 4 39 Владение мячом 61 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 12 Фолы 12

Энцо Мареска всё ещё ищет баланс между молодёжью и опытом в своей ротации. Он пересобрал состав после поражения от «Сандерленда»: десять замен, ставка на внутренний резерв. Но на удивление именно эта версия «Челси» выглядела цельной, живой и раскованной. Уже на пятой минуте Джейми Гиттенс поймал отскок и мгновенно сориентировался — мягкий пас под удар Андрею Сантосу, бразилец забивает свой первый мяч за клуб. Гол, в котором вроде бы было всё, что хотел видеть тренер: высокий прессинг, быстрая реакция и смелость в обострении.

Андрей Сантос забивает гол globallookpress.com

Гиттенс не успокоился после одного ассиста. Через несколько минут Джейми пошёл в дриблинг с правого фланга, обыграл Доэрти и прострелил вдоль линии ворот. Тайрик Джордж без проблем завершил — 0:2. «Вулвс» к тому моменту рассыпались, а фанаты уже пели привычное «тебя уволят к утру» в адрес Витора Перейры.

Тайрик Джордж globallookpress.com

Кульминация тайма — мини-шедевр от Эстевао: Сантос выиграл мяч у Фернандо Лопеса, отдал пас вразрез, а 18-летний вундеркинд из Бразилии подбросил мяч через вратаря Жозе Са. Хладнокровно, с улыбкой, как во дворе. Казалось, всё ясно. «Челси» вел 3:0, полностью контролируя ритм и пространство. Но в тени красивых комбинаций копились слабые места: излишняя самоуверенность, паузы в концентрации, ощущение, что матч уже в кармане. А «Вулвс» просто ждали, когда в этот карман можно будет запустить руку.

Эстевао globallookpress.com

«Волки» в ярости, «синие» в панике

Перейра, которого фанаты готовы были выносить со стадиона, после перерыва, кажется, вывел на поле другую команду. Выпустил мощных Мунетси и Крейчего, поднял линию прессинга и за три минуты оживил матч. Ошибка Буонанотте в центре поля — потеря, Хван Хи Чхан моментально отдаёт в зону, и нигериец Толу Арокодаре не прощает: 1:3. Стадион оживает, адреналин начинает копиться в воздухе.

Толу Арокодаре globallookpress.com

«Челси» начинает пятиться. Ещё один стандарт: длинный вброс Москеры, серия срезок — и Давид Мёллер Волфе забивает с дальней штанги. Лондонцы уже не атакуют, а отбиваются. Приходится звать тяжёлую артиллерию: Энцо Фернандес, Кайседо, Кукурелья и даже Педру Нету появляются, чтобы удержать хрупкое преимущество. Но где удержание, там и нервы. На 79-й минуте Лиам Делап (впервые вышел после травмы!) получает жёлтую за толчок Москеры. Через семь минут — вторую, за удар локтем Агбаду.

Удаление Делапа globallookpress.com

Две карточки за шесть минут и досрочная прогулка в раздевалку. Мареска после матча не подбирал слов: «Это глупо. Просто глупо и недопустимо. Я сказал ему четыре раза: "спокойно", но он будто не слышал. Нам пора взрослеть». Это уже шестое удаление за девять матчей, и итальянец прав — дело не в локальных эмоциях, а в системной незрелости.

Когда казалось, что игра превращается в сумбур, снова вспыхнул Гиттенс. Удар с лета, рикошет от штанги, мяч в сетке. 4:2, аплодисменты — но даже это не стало финалом! Через минуту Волфе снова оказался без опеки и замкнул навес на 3:4. «Молинью» взорвался, шесть добавленных минут растянулись в вечность. «Челси» удержал счёт, но победа досталась с явной дрожью в коленях.

Гол Волфе globallookpress.com

Команда Марески между прогрессом и саморазрушением

У Энцо Марески — сложная дилемма. Его «Челси» растёт, но растёт неравномерно: атака светится талантом, а дисциплина и структура будто всё ещё детские. Защита и ментальная сила пока не поспевают за куражом юных талантов впереди. Та искра, что дарит футболистам «Челси» азарт, легко превращается в безрассудство. И пока Мареска выстраивает философию позиционного контроля, команда живёт в пограничном состоянии между гениальностью и хаосом. Каждый матч — американские горки: то футбольный спектакль, то нервный срыв.

Скоро дерби с «Тоттенхэмом». И там не простят даже малейшего колебания. Без Делапа и с усталостью после кубкового шторма Мареске придётся заново искать равновесие. Чтобы в следующий раз, ведя 3:0, он не говорил о «взрослении», а мог просто улыбнуться — как тренер команды, которая научилась сохранять контроль и держать себя в руках.