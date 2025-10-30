Итальянский специалист Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба «старой синьоры».

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Стало известно, что Спаллетти подписал контракт с «Ювентусом» до лета 2026-го года.

«Мы рады приветствовать в семье "бьянконери" тренера с таким уровнем знаний и опыта. Добро пожаловать в "Ювентус" и удачи вам, тренер! » — написано в заявлении на сайте туринского клуба.

После 9-и туров в Серии А «Ювентус» занимает 7-е место в таблице с 15-ю очками в активе.

Ранее Спаллетти работал главным тренером сборной Италии, а также в «Наполи», «Интере», «Роме» и «Зените».