Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал неудачную серию своей команды, которая потерпела шесть поражений в последних семи матчах во всех турнирах.
«Возможно, это прозвучит неожиданно, но причин для такого количества поражений не так много. Мы проводим матчи буквально через два дня на третий, совмещая выступления в Премьер-лиге и в европейских турнирах. Кроме того, в Кубке лиги мы традиционно предоставляем шанс молодым игрокам академии, и сейчас мы придерживаемся той же философии. Вероятно, глубина состава у нас не такая большая, как многим кажется», — цитирует Слота Sky Sports.
Отметим, что помимо вылета из Кубка лиги после поражения от «Кристал Пэлас» (0:3), действующий чемпион Англии также уступил в четырёх последних матчах Премьер-лиги подряд.