Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал неудачную серию своей команды, которая потерпела шесть поражений в последних семи матчах во всех турнирах.

Арне Слот globallookpress.com

«Возможно, это прозвучит неожиданно, но причин для такого количества поражений не так много. Мы проводим матчи буквально через два дня на третий, совмещая выступления в Премьер-лиге и в европейских турнирах. Кроме того, в Кубке лиги мы традиционно предоставляем шанс молодым игрокам академии, и сейчас мы придерживаемся той же философии. Вероятно, глубина состава у нас не такая большая, как многим кажется», — цитирует Слота Sky Sports.

Отметим, что помимо вылета из Кубка лиги после поражения от «Кристал Пэлас» (0:3), действующий чемпион Англии также уступил в четырёх последних матчах Премьер-лиги подряд.