Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал кадровую ситуацию в команде накануне матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги против московского «Локомотива».

Сергей Семак globallookpress.com

«Продолжают восстановление Матео Кассьерра и Арсен Адамов, мы смотрим на их состояние. Плюс Дуглас, который не поможет нам. Остальные все готовятся к матчу», — сообщил Семак в интервью пресс-службе петербуржцев.

Поединок против «Локомотива» пройдет 1 ноября на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге в субботу, 1 ноября. Начало матча — в 20:15 по московскому времени.