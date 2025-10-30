Французский полузащитник Поль Погба может вернуться к играм в составе «Монако» уже в ближайшем матче.

Поль Погба globallookpress.com

«Да, возможно он вернется в команду. Впереди еще одна тренировка со значительной нагрузкой, и если он будет чувствовать себя хорошо, мы будем придерживаться плана. Не было бы неожиданностью увидеть его в заявке на матч», — заявил главный тренер Поконьоли.

В 11-м туре Лиги 1 «Монако» встретиться с «Парижем» в 21:00 по московскому времени. 31-летний Погба подписал контракт с «Монако» летом 2024 года, однако с лета 2023 года так и не провел ни одного официального матча.