Хавбек «Зенита» Жерсон перед матчем 14‑го тура РПЛ с «Локомотивом» отметил, как чувствует себя в питерском клубе.

Поединок между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 1 ноября. Встреча начнется в 20:15 мск.

«Ощущаю себя своим с первого дня в "Зените". Адаптируюсь, сейчас набираю форму. Так что все прекрасно. Что касается атмосферы в команде, сейчас все сфокусированы только на том, чтобы показать хороший футбол, победить в ближайшем матче и продолжать двигаться наверх.

Главное, чтобы мы показывали единство, были цельной командой. Важнее всего, чтобы побеждал "Зенит". В ближайшей игре хотим показать все, на что способны», — приводит слова Жерсона «Матч ТВ».

«Зенит» идет 4-м в таблице РПЛ, набрав 26 очков. Жерсон пополнил состав команды из Санкт‑Петербурга летом 2025 года.