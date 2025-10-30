Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал о своей адаптации в составе петербургского клуба.

«Я чувствую себя своим, чувствую себя частью команды с самого первого дня, как приехал. Адаптируюсь, я уже довольно много времени провел здесь, и моя форма становится все лучше — в этом отношении все прекрасно. В плане атмосферы все сфокусированы на том, чтобы победить, показать хороший футбол и сделать все возможное для того, чтобы продолжать двигаться наверх», — заявил Жерсон в интервью пресс-службе «Зенита».

Летом Жерсон перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» за 25 миллионов евро; в СМИ ходят слухи, что бразилец хочет покинуть Россию.

Следующий матч «Зенита» состоится дома против московского «Локомотива» в субботу, 1 ноября.