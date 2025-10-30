Футбольный агент Пабло Босельи, который также приходится отцом нападающему «Пари НН» Хуану Босельи, прокомментировал слухи об интересе московского «Локомотива» к своему клиенту.

Хуан Босельи globallookpress.com

«Многие клубы очень заинтересованы в Хуане. На его счету 19 голов и 5 голевых передач за чуть более 13 месяцев в команде, которая очень мало владеет мячом. Логично, что есть интерес. В России им интересуется не одна команда», — сказал Босельи «Чемпионату».

Ранее о возможном интересе «Локомотива» к аргентинскому форварду сообщил инсайдер Иван Карпов. По его данным, Хуан Босельи также привлекает внимание ряда китайских клубов.