Статистический портал Opta сообщает, что «Арсенал» установил рекорд по количеству побед без пропущенных мячей за один месяц.

Микель Артета globallookpress.com

Команда Микеля Артеты стала первой в истории высшего дивизиона Англии, которая провела шесть матчей в течение месяца и выиграла все, не позволив соперникам забить ни одного гола.

В среду лондонцы со счётом 2:0 победили «Брайтон» в 4-м раунде Кубка английской лиги. Ранее в октябре «канониры» обыграли «Вест Хэм» (2:0), «Фулхэм» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0) в чемпионате, а также одержали победы над «Олимпиакосом» (2:0) и «Атлетико» (4:0) в Лиге чемпионов.

После девяти туров АПЛ «Арсенал» находится на вершине таблицы с 22 очками. Следующий матч команда проведет 1 ноября в гостях у «Бернли».