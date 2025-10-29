Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Пари НН».

Иван Обляков globallookpress.com

«Смотрел матчи "Пари НН". Они стараются не уходить в оборону, не уходят в автобус. Нам тяжело их вскрывать, поэтому это нам в плюс», — цитирует Облякова «Чемпионат».

Матч 14-го тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Пари НН» состоится в пятницу, 31 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В последних матчах армейцы одержали победы над «Крыльями Советов» (1:0), «Спартаком» (3:2) и «Балтикой» (1:0), а также проиграли «Локомотиву»(0:3).