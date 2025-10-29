Вечер на Лазурном побережье начался под шум дождя и шелест аплодисментов — болельщики «Ниццы» уже привыкли к новому лицу своей команды: расчётливой, организованной, сдержанной. В этом сезоне «орлы» не стремятся очаровывать, они заставляют соперника ошибаться. И «Лилль» на «Альянц Ривьере» попался в ту же ловушку.

Результат матча Ницца Ницца 2:0 Лилль Лилль 1:0 Софьян Диоп 29' пен. 2:0 Исак Янссон 88' Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Абдулай Джума Бах, Kojo Peprah Oppong, Мельвен Бар, Шарль Ванхаутте ( Морган Сансон 85' ), Салис Абдул-Самед ( Том Луше 69' ), Жереми Бога ( Исак Янссон 69' ), Тиагу Говея, Софьян Диоп ( Хишем Будауи 68' ), Кевин Карлос Оморуйи Бенджамин Лилль: Арно Бодар, Ромен Перро, Айсса Манди, Натан Нгой, Тома Мёнье, Хакон-Арнар Харальдссон ( Ngal'ayel Mukau 86' ), Айюб Буадди ( Мариус Брохольм 70' ), Бенжамен Андре ( Оливье Жиру 81' ), Хамза Игаман ( Набиль Бенталеб 70' ), Матиас Фернандес, Фелиш Коррея ( Осам Сахрауи 70' ) Жёлтые карточки: Антуан Менди 36', Шарль Ванхаутте 36', Тиагу Говея 79' — Айюб Буадди 41', Бенжамен Андре 75', Хакон-Арнар Харальдссон 82'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 4 Удары мимо 8 32 Владение мячом 68 2 Угловые удары 13 1 Офсайды 0 11 Фолы 10

Команда Франка Эза вновь отказалась от мяча — лишь 32% владения, всего восемь ударов за матч, но при этом два идеальных. Всё остальное — бесконечный контроль гостей, в котором не было ни резкости, ни акцента. «Лилль» пытался гнуть своё: 42 навеса, 13 угловых, но мяч словно упирался в красно-чёрную стену.

В начале встречи у «догов» были шансы, но все они закончились там, где начиналась надёжность Йеванна Диуффа. Уже на 6-й минуте он вытащил удар головой Тома Мёнье из-под перекладины, а чуть позже уверенно справился с дальним выстрелом Перро. Это были редкие вспышки жизни в атаке гостей, после которых всё пошло по сценарию хозяев — медленно, вязко и с точностью до момента.

Паненка Диопа — знак уверенности

Самое яркое событие вечера случилось в середине первого тайма. Ничего не предвещало беды: спокойный пас назад, лёгкое недопонимание между Арно Бодаром и защитником Натаном Нгоем. Вратарь поскользнулся, проскочил мимо мяча и сбил нападающего Кевина Карлоса — пенальти, без вопросов.

К мячу подошёл Софьян Диоп — тот самый, кто не перестаёт забивать уже пять туров подряд. Его жест был демонстративно хладнокровным: лёгкий разбег, пауза, и мяч летит по дуге в центр ворот — классическая паненка, которую вратарь может только проводить глазами. Пятая результативная игра подряд сделала Диопа первым игроком «Ниццы» со времён Ненада Бьековича в 1977-м, кому покорилась такая серия.

Дальше команда Эза заперла матч в стальном футляре. С каждой минутой линии опускались всё ниже, и даже когда мяч переходил к «Лиллю», хозяева не пытались возвращать контроль. Их план был прост: заставить гостей злиться, рисковать и в итоге ломать самих себя.

Когда владение не спасает

После перерыва игра превратилась в тренировку по выносливости для гостей. Команда Бруно Женезьо расположилась на половине поля соперника, двигала мяч поперёк, выжимала пространство, но вся эта механика рушилась о надёжность Диуффа и спокойствие линии обороны. «Ницца» редко выбегала в ответные атаки, но выглядела опаснее: каждая попытка выглядела продуманной.

Женезьо пробовал всё: добавил энергии заменами — Бенталеб, Сахрауи, Брохольм. Под конец выпустил Жиру, надеясь, что поможет опыт. Но «Лилль» не создавал даже иллюзии угрозы. Центр поля потерял структуру, фланги грузили штрафную, но никто не выигрывал воздух. «Ницца» играла без паники, словно знала: времени хватит, и вторая ошибка соперника обязательно случится.

Так и вышло. На 87-й минуте Бодар вновь подвёл своих. Казалось бы, простейшая ситуация — мяч в ногах, время есть, но пас получился слабым и прямо на ногу Моргану Сансону. Тот мгновенно направил мяч в зону между центральными защитниками, где уже мчался Исак Янссон. Швед пробил в касание под вратарём. 2:0, и вопрос закрыт. Первый гол в Лиге 1 для 23-летнего страйкера.

Дисциплина важнее блеска

Этот вечер стал продолжением нового образа «Ниццы». Без куража, без шоу, но с чёткой логикой: оборона, эффективность и холодная реализация. За весь матч у «орлов» было четыре точных удара, два гола. Всё остальное — работа на выживание.

Франк Эз строит команду не для зрелища, а для стабильности: три победы подряд, пять матчей без поражений дома, подъём на седьмое место и равенство по очкам с самим «Лиллем». У них нет лидеров-звёзд, но есть коллектив, где каждый знает зону и функцию. Диоп — своеобразное олицетворение нового цикла: не артист, а расчётливый хищник.

А вот «Лилль» возвращается домой с ощущением пустоты. После феерии с «Мецем» (6:1) команда Женезьо попросту растворилась в стенах чужого порядка. Владение было, атаки — нет. За шесть последних туров — три матча без голов, а ошибки вратаря не дают остаться в группе лидеров.