29 октября на стадионе «Сент-Джеймс Парк» действующий победитель Кубка английской лиги «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм» в рамках поединка 1/8 финала турнира. Начало игры в 23:00 мск.

В последнее время «Ньюкасл» стал для «Тоттенхэма» настоящим кошмаром. «Шпорам» очень неудобно играть против этого соперника. «Сороки» победили в последних трех официальных матчах против лондонцев, а «Тоттенхэм» в последних шести играх одержал только одну победу.

«Ньюкасл» подошел к матчу с победами над «Бенфикой» и «Фулхэмом», а «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон». Хозяева победили в последних трех домашних матчах, а гости еще ни разу в этом сезоне не проиграли на выезде.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.

Букмекеры предлагают 1.77 на победу «Ньюкасла» и 4.60 на победу «Тоттенхэма».

Искусственный интеллект считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.