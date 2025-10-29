29 октября на стадионе «Сент-Джеймс Парк» действующий победитель Кубка английской лиги «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм» в рамках поединка 1/8 финала турнира. Начало игры в 23:00 мск.
В последнее время «Ньюкасл» стал для «Тоттенхэма» настоящим кошмаром. «Шпорам» очень неудобно играть против этого соперника. «Сороки» победили в последних трех официальных матчах против лондонцев, а «Тоттенхэм» в последних шести играх одержал только одну победу.
«Ньюкасл» подошел к матчу с победами над «Бенфикой» и «Фулхэмом», а «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон». Хозяева победили в последних трех домашних матчах, а гости еще ни разу в этом сезоне не проиграли на выезде.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.
- Букмекеры предлагают 1.77 на победу «Ньюкасла» и 4.60 на победу «Тоттенхэма».
- Искусственный интеллект считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
