29 октября в 1/8 финала Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Начало встречи — 23:00 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Уиком», как и соперник, прошел только одну стадию в Кубке английской Лиги, в которой одержал разгромную победу над «Брэдфордом» (4:0).

Команда по итогам девяти туров Премьер-лиги занимает 12-ю строчку с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков (топ-6), а также в пять баллов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура национального первенства «Сороки» на своей арене одержали победу над «Фулхэмом» (2:1).

Перед этим в поединке третьего тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив также был на высоте, когда снова-таки в домашних стенах разгромил «Бенфику» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Эшби, Холл, Ливраменто и Висса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» выиграл четыре раза при одном поражении.

Это говорит о неплохих шансах хозяев на успех, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника.

Жоэлинтон и Уильям Осула — лучшие бомбардиры команды в Кубке Лиги текущего розыгрыша с двумя голами.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм», как и соперник, прошел только одну стадию в Кубке английской Лиги, в которой одержал крупную победу над «Донкастером» (3:0).

Команда по итогам девяти туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги занимает третью строчку с отставанием в пять очков от лидера «Арсенала», а также в один балл — от второго «Борнмута».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура национального чемпионата «Шпоры» на чужом поле одержали разгромную победу над «Эвертоном» с результатом 3:0.

Перед этим в поединке третьего тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже не довольствовался лишь одним баллом, когда снова-таки в чужих стенах сыграл вничью с «Монако» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Биссума, Дэвис, Кулусевски, Мэддисон, Ромеро, Соланке, Такаи и Удоджи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Тоттенхэм» выиграл лишь дважды при трех ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучшей форме гостей, что вроде бы не сулит им хороших шансов на успех, тем не менее, они все же немалы, пусть и на выезде, особенно если учесть их силу в текущей кампании.

Три гола команды в Кубке английской Лиги забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Ньюкасл» выиграл при тотал больше 1,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Тоттенхэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в девяти из 10-ти последних матчей «Тотттенхэм» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.00, победа «Тоттенхэма» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

И хотя в девяти из 10-ти последних матчей гости не проиграли, они все же имеют дело с сильным соперником, и при этом испытывают кадровый кризис.

1.97 «Ньюкасл» победит и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: «Ньюкасл» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Тоттенхэма».

2.12 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12