В матче 9-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле переиграл «Удинезе» со счетом 3:1.

В составе победителей забили Душан Влахович, Федерико Гатти и Кенан Йылдыз с пенальти.  За гостей же отличился Николо Дзаньоло.

У «Ювентуса» теперь 15 очков и шестое место в турнирной таблице, «Удинезе» (12) — девятое.